Bahia ainda não tem casos de microcefalia associados ao zika

O Ministério da Saúde (MS) confirmou nesta terça-feira, 15, que 134 casos de microcefalia notificados este ano no Brasil foram causados pelo zika vírus - até o momento nenhum na Bahia. Segundo o balanço, 51 das ocorrências foram em Sergipe, 35 no Rio Grande do Norte, 29 em Pernambuco e 19 na Paraíba.

Até o último dia 12, foram notificados 2.401 casos suspeitos de microcefalia no país. Destes, 134 foram confirmados e 2.165 ainda estão sendo investigados.

A Bahia permanece como o terceiro estado com maior número de casos suspeitos, são 316 até o momento. Pernambuco e Paraíba lideram a lista de ocorrências com 874 e 322 casos, respectivamente.

O MS também descartou a relação entre microcefalia e zika vírus em 102 casos, embora não rejeite a possibilidade de haver bebês com microcefalia neste grupo.

Das 29 mortes que eram investigadas por decorrência de microcefalia, uma foi confirmada e duas, descartadas.

Outros 26 casos de morte suspeita de ter sido causada pela má-formação craniana ainda estão sendo analisados.

Outros estados

O balanço traz ainda os seis novos estados (Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul) que notificaram casos suspeitos de microcefalia em bebês.

"Em qualquer tipo de doença transmissível, o movimento de pessoas acelera a disseminação do vírus. A orientação é que pessoas que viajem para locais com a circulação do vírus zika se protejam. Nós temos o vetor em todo o território nacional e isso significa que existe risco em todos os estados", afirmou o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch.

A circulação do vírus zika é confirmada por meio do teste PCR, com o uso da tecnologia de biologia molecular. A partir da confirmação da circulação do vírus em uma determinada localidade, os outros diagnósticos da doença são feitos clinicamente, por avaliação médica dos sintomas.

Segundo Cláudio Maierovitch, o Ministério da Saúde está trabalhando no fortalecimento do diagnóstico. Ele explicou que 18 laboratórios já estão capacitados, sendo 13 centrais e cinco de referência.

O teste para a confirmação do vírus zika deve ser feito, de preferência, nos primeiros cinco dias de manifestação dos sintomas.

Atendimento

Na última segunda, o MS lançou o Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika, que orienta o atendimento desde o pré-natal até o desenvolvimento da criança com microcefalia em todo o país.

O planejamento prevê a mobilização de gestores, especialistas e profissionais de saúde para promover a identificação precoce e os cuidados especializados das gestantes e das crianças.

Outro destaque do protocolo é a ampliação do acesso aos testes rápidos de gravidez. O Ministério da Saúde estima que serão investidos entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões para que os testes estejam disponíveis em todas as unidades da Atenção Básica no Brasil.

De acordo com as recomendações do ministério, os recém-nascidos com suspeita de microcefalia devem ser submetidos a exame físico, com a medição do perímetro cefálico.

Serão considerados microcefálicos aqueles com circunferência do crânio menor que 32 centímetros.

Eles passarão por exames neurológicos e de imagem, como ultrassonografia transfontanela (US-TF), primeira opção indicada para avaliação neurológica.

Como segunda opção, existe a tomografia, que possui maior emissão de radiação e, por isso, é recomendada somente quando a estrutura óssea da moleira impossibilitar a realização do US-TF.

Protocolo baiano

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que divulgará na quinta, 17, o protocolo estadual e a lista com os centros de referência que fazem parte da rede de assistência a crianças microcefálicas.

De acordo com a assessoria da Sesab, o documento poderá ser acessado por meio do site www.saude.ba.gov.br.

*Colaborou Luan Santos

