Bahia adquire equipamentos para identificação de armas

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia recebeu três novos equipamentos de última geração fabricados no Canadá que possuem a tecnologia do Ibis Trax 3 D. Essa tecnologia analisa as imagens de munição utilizada em crimes e organiza as informações em banco de dados. De acordo com o governo do estado apenas três estados no Brasil possuem esses equipamentos.

Ao todo a Bahia fica com 6 Ibis, outros três já haviam sido adquiridos em 2007. Ainda segundo o governo, a munição de vários calibres e armas, como escopetas, metralhadoras, revólveres 38 e .40 é examinada pelos peritos, que fazem a imagem em 3D de cada uma delas.

Toda arma deixa uma espécie de 'impressão digital' na munição - é aí que entra o uso do Ibis. Segundo a perita Margareth Tristão, da Coordenação de Balística Forense do DPT, "um delegado encaminha uma arma ou munição e o Ibis correlaciona outros casos ocorridos com a mesma arma e registrados no banco de dados. O Ibis já fez mais de 1,2 mil correlações. A mais famosa é a da chacina de Mussurunga, em Salvador, em que a arma foi relacionada a outras dez vítimas por meio do equipamento".

