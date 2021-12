Bahia: 45% da população vive com insegurança alimentar

A Bahia é o quarto estado com maior prevalência de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. De acordo com a pesquisa Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2013, divulgada nesta quinta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45,3% dos baianos não têm acesso regular a alimentos de qualidade. O estado está atrás apenas do Maranhão (com 66,4%), Piauí (63,2%) e Amazonas (48,7%).

O coordenador de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Joilson Rodrigues, explica que esse alto percentual da Bahia é influenciado pela população rural. "A insegurança alimentar é maior no meio rural e 27% da população da Bahia vive nessa região. Então parte dos motivos para a Bahia ter esse resultado é porque sua média é influenciada pela realidade rural".

Em números absolutos, a Bahia possui 1.823 milhões de domicílios sem acesso regular a alimentos. Mas Joilson ressalta que a maioria dessa população (28,5%) está em situação leve de insegurança alimentar. "A insegurança leve está mais no campo do temor de faltar comida no futuro, e não, na falta de fato. São pessoas que têm a incerteza se terão os alimentos no futuro, mesmo que isso não se confirme depois. Por isso, o mais importante é verificar o percentual de pessoas em situação moderada ou grave de insegurança alimentar", explica Joilson Rodrigues.

De acordo com os dados do PNAD, 9,9% dos baianos estão no quadro moderado de insegurança alimentar e 6,9% no grave. O IBGE considera moderado as famílias em que há redução quantitativa de alimentos entre adultos. Já os casos graves envolve residências com a presença de crianças.

Para resolver a situação de falta de comida, segundo a pesquisa, a maioria dos nordestinos (53%) costuma comprar fiado, 25,4% pede alimento emprestado para familiares, amigos ou vizinhos e 4,3% pede dinheiro emprestado.

