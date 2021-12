Bacia do rio Salitre vai receber revitalização com investimento de R$ 6 milhões

A bacia do rio Salitre, localizada no centro-norte baiano, será beneficiada pelo Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Da ordem de R$ 6 milhões, o investimento é fruto de um convênio firmado entre Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Segundo o governo estadual, o objetivo é desenvolver até 2022 ações hidroambientais e sociais para a região, com intervenção direta em Jacobina e Mirangaba, e indireta nos municípios de Juazeiro, Várzea Nova, Ourolândia, Umburanas, Miguel Calmon, Morro do Chapéu e Campo Formoso.

Também estão previstas a implantação de estruturas de controle de processos erosivos, recomposição da vegetação natural, construção de sanitários sustentáveis em comunidades rurais, implantação e/ou recuperação de unidade de beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade local e ações de extensão rural.

