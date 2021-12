BA: nove mortes nas estradas durante feriado

Nove mortos e 60 feridos. Este é o saldo parcial dos 83 acidentes registrados na rodovias estaduais e nos trechos que compreendem a BR-324 (Salvador até Feira de Santana) e BR-116 (Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais), no período de festas de Réveillon.

Até a tarde desta quarta, 2, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) contabilizou 30 acidentes, com sete mortos e 29 feridos. O número exato de ocorrências será divulgado nesta quinta, 3, já que "Operação Ano Novo" será encerrada na noite desta quarta.

Conforme a Via Bahia, empresa que administra a BR-324 e BR-116, duas pessoas morreram e 31 ficaram feridas em um total de 53 acidentes ocorridos nas rodovias. As ocorrências compreendem o período de 28 de dezembro de 2012 e 1º de janeiro de 2013. A Via Bahia ainda atendeu 98 pessoas que saíram ilesas de acidentes e 17 que necessitaram de auxílio médico não relacionados a acidentes.

Por normas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de acidente registrados nas rodovias federais só devem divulgados na manhã desta quinta, 3. O balanço do órgão será encerrado na noite desta quarta.

