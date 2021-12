BA: massa de ar quente perde força e aumenta chance de chuva

As chances de chuva nos próximos dias, incluindo este final de semana, na maior parte da Bahia são grandes, conforme a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), devido a perca de força de uma massa de ar quente seco que vêm influenciando as condições do tempo no estado.

Mesmo enfraquecida, a massa de ar mantém a temperatura elevada em praticamente toda a Bahia, com máxima podendo chegar aos 35°C, principalmente nas regiões norte e São Francisco.

De acordo com meteorologista Heráclio Alves, altos índices de temperatura também estão previstos para as regiões oeste, nordeste, sudoeste e Recôncavo, onde a máxima deverá ficar entre 33°C e 34°C.

No sul da Bahia, também deve contribuir para a ocorrência de chuva - além da temperatura elevada - a umidade que vem do Oceano Atlântico, principalmente nas localidades mais próximas ao litoral, onde há possibilidade de ocorrer chuvas mais intensas.

Mesmo com o predomínio de temperatura alta na maior parte do estado, durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, há previsão de frio em algumas localidades, a exemplo das áreas serranas das regiões da Chapada Diamantina e sudoeste, onde a mínima poderá chegar aos 16°C.

Para Salvador e área metropolitana, onde o céu permanece nublado a parcialmente nublado, a temperatura deverá ter poucas mudanças, variando entre mínima de 22°C e máxima de 31°C, o que também aumenta a chance da ocorrência de chuva.

Maré

Desta sexta-feira, 10, a domingo, 12, a maré deverá atingir altura máxima por volta de 1h e das 13h, variando de 1,6 a 2,1 metros. Já a altura mínima deverá ocorrer em torno das 7h e 19h, oscilando de 0,5 a 0,8 metro. As ondas previstas para esse período deverão ter agitação fraca, com altura máxima podendo alcançar a 1,5 metro.

Radiação

Conforme alerta o Inema, uma das características do verão é a elevação da incidência da radiação solar e dos Índices de Radiação Ultravioleta (IUVs). A previsão para o período desta sexta até o domingo indica variação de 12 a 13, índices classificados na categoria 'extrema', segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

É importante cuidado quanto à exposição ao sol, principalmente das 10 às 16h, quando os efeitos danosos à saúde são maiores. Por isso, é recomendado o uso de protetor/filtro solar, chapéu, boné, óculos escuros e roupa leves.

