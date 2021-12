BA: bebê sequestrado é encontrado e devolvido à família

O bebê de três meses sequestrado no último sábado, 5, em Eunápolis (a 641 km de Salvador), foi devolvido pelo marido da sequestradora, na noite do mesmo dia, segundo a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia da Cidade (Coorpin/Eunápolis).



Segundo a polícia, a criança estava a casa da suspeita do sequestro, no bairro Rosa Neto. O menino foi levado para o Hospital Regional e depois liberado. Ele passa bem.



A suspeita do sequestro deixou o local e está foragida. O marido dela, juntamente com familiares da criança, prestará depoimento na delegacia da cidade na tarde desta segunda, 7.



O caso



O sequestro ocorreu na manhã do último sábado, 5. A suspeita esperou a mãe das crianças sair de casa para pedir água ao filho mais velho e levar o bebê.



Segundo depoimento da mãe, Magnólia de Jesus, 39 anos, a mulher foi à casa da família mais cedo para pedir roupa e quis ver a criança que estava em seu colo. Em seguida, a mãe foi ao mercado e deixou o bebê com o filho de 9 anos.



Na volta, o menino teria lhe dito que a mesma mulher lhe pediu água e levou a criança com ela. Ainda segundo Magnólia, ela e o filho não conhecem a mulher.

