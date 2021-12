BA: 7 são presos após roubar carga e fazer motorista refém

Uma carga de quatro toneladas de café que havia sido rouba foi recuperada e sete pessoas foram presas em flagrante, na quinta-feira, 13, na zona rural de Olindina (distante a 202 km de Salvador).

Segundo a Polícia Civil, além da carga, os suspeitos também roubaram o caminhão que a transportava (um Ford Cargo, de placa NUY-3822, com licença do Ceará) e mantiveram o motorista refém no povoado Gameleira.

O caminhão foi interceptado por três dos assaltantes no município de Acajutiba e, depois, levado, juntamente com a carga, até o povoado de Gameleira, onde o restante do bando aguardava os comparsas para finalizar o roubo.

Segundo a polícia, parte da quadrilha foi surpreendida quando se preparava para transportar os quatro mil quilos de café, empacotados, para um caminhão Mercedes Benz, placa HZJ-0892, de Sergipe.

Dois dos assaltantes que mantinham refém o motorista da empresa transportadora, dentro de um veículo Corsa Wind, de cor prata, placa JPB-8589, foram perseguidos e presos. A vítima foi libertada pelos policiais e, depois, prestou depoimento.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Dercarga) e da PM também aprenderam com os assaltantes um revólver calibre 38, municiado, cinco celulares e dois rádios transceptores.

Identificados como Paulo Cezar de Souza Pereira, Muller de Jesus Gifonni, Wellington de Assis Pereira, Ednei Ramos Pereira, Vinícius Santos Ribeiro, Luis Paulo Sales Santos e Flaviano Paixão Souza, os sete criminosos foram autuados em flagrante por roubo qualificado.

A carga está apreendida no pátio da Delegacia Territorial (DT) de Olindina, à disposição da empresa proprietária.

