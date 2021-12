BA: 67% dos eleitores já fizeram recadastramento biométrico

Do total de 474.903 eleitores convocados na Bahia, 318.491 (aproximadamente 67%) já fizeram o recadastramento biométrico, que está na reta final, informou, nesta segunda-feira, 17, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Conforme o órgão, entre julho de 2013 e fevereiro de 2014, 14 cidades do interior do estado finalizaram o procedimento. Outros 14 municípios continuam com atendimento previsto até o final deste mês de março.

Em Senhor do Bonfim, que atende também aos eleitores de Andorinha, o procedimento será encerrado na próxima sexta-feira, 21.

As cidades de Ipiaú, Ibirataia e Barra do Rocha (24ª Zona Eleitoral), Arataca e São José da Vitória (166ª Zona Eleitoral), Canavieiras e Una (116ª Zona Eleitoral) e Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa e Varzedo (56ª Zona Eleitoral) encerram em 28 de março.

O recadastramento é obrigatório a todos os eleitores convocados, que só poderão votar nas eleições de outubro caso estejam quites com a Justiça Eleitoral.

O procedimento consiste na coleta de impressão digital, fotografia da face do eleitor e também da assinatura digital. A medida, conforme o TRE, faz com que a votação se torne mais segura para o eleitor e para a Justiça Eleitoral.

A lista dos municípios que precisam fazer o recadastramento e o cronograma podem ser consultados no site do TRE.

Salvador

Os eleitores que votam em Salvador não vão realizar o recadastramento biométrico para as eleições de 2014. A obrigatoriedade do procedimento na capital só deve ser definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois do pleito desse ano.

