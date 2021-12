BA-526 receberá novas unidades do Minha Casa, Minha Vida

Cerca de 7.500 pessoas serão beneficiadas com a ordem de serviço para a construção de mais 1.880 unidades habitacionais, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, assinada pelo governador Jaques Wagner, na manhã desta quarta-feira, 22, durante o evento de inauguração da nova via que liga a Avenida Paralela ao Stiep, em Salvador.

As unidades irão fazer parte do Residencial Margarida, localizado no KM 12 da BA-526, na Estrada Cia Aeroporto, na capital baiana. O custo total para as obras é de R$ 126,3 milhões.

O residencial terá cinco blocos de 12 apartamentos, dez blocos de 16 apartamentos e 83 blocos com 20 apartamentos cada. As unidades irão dispor de sala, dois dormitórios, área de circulação, sanitário, cozinha e área de serviço. O empreendimento possui pontos estratégicos, área de lazer com quadras de esportes, centros comunitários, parques infantis e espaço fitness ao ar livre, além de quiosques. Moradores ainda terão à disposição uma creche, uma escola fundamental com 12 salas, além de uma unidade básica de saúde que comportará três equipes médicas.

O superintendente regional da Caixa, Luiz Antonio de Souza, também assinou a ordem de serviço para a execução da obra, que tem investimento dos governos estadual e federal, por meio do banco público.

