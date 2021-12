BA-001 é liberada após 10 horas de protesto de moradores

Após 10h, chegou ao fim o protesto que bloqueou a rodovia BA-001 por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira, 25, causando diversos transtornos na região que fica próxima ao terminal de Bom Despacho.

Além de Bom Despacho, os manifestantes interditaram mais sete localidades de Vera Cruz, impedindo a passagem de veículos, Gameleira e Mar Grande, e ainda o trevo de acesso a Salinas das Margaridas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), mais de cem pessoas participaram do protesto.

De acordo com os manifestantes, as reivindicações vão além dos buracos na estrada. Os moradores cobram da Prefeitura de Vera Cruz transporte coletivo urbano, que não existe; a reabertura do Hospital de Mar Grande e da Maternidade de Vera Cruz, onde não nasce uma criança há quatro anos. Através da assessoria de Comunicação, a secretária de Saúde de Vera Cruz, Ademildes Souza Conceição, explicou que desde agosto de 2011, a prefeitura passou a gerir o Hospital Maria Amélia Santos (HMAS), que hoje está na segunda etapa da reforma, onde após a sua conclusão, serão adquiridos equipamentos novos com estrutura adequada.

Para não desassistir à população de atendimento médico, o Hospital funciona hoje, como uma policlínica, e atende diariamente por agendamento, com médicos de diversas especialidades semanalmente. "A referência do município para maternidade é o Hospital Geral de Itaparica (HGI), que pertence ao Estado e tem condições e responsabilidade de realizar estes partos, conforme pactuação. Todas as parturientes são encaminhadas para o hospital referenciado", garantiu.

Sobre obras na BA-001, a assessoria de Comunicação da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra), informou, por e-mail, que após as últimas chuvas na região da BA-001, entre Bom Despacho e Nazaré, as estruturas foram danificadas com ruptura do pavimento na altura do km 27, próximo a entrada de Jiribatuba. Técnicos da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT) irão realizar ação emergencial até o início da recuperação completa da via.

Ainda segundo a nota, na região de Cacha-pregos a SIT precisou interromper a manutenção rotineira por causa das chuvas que tem atingido a região. O trecho em questão entrará no cronograma de obras e as intervenções serão retomadas a partir do segundo semestre, no período de estiagem. Em Vera Cruz, na altura do km 10, a chuva causou um desnível na pista, com interrupção parcial do tráfego. Um desvio foi feito para assegurar a trafegabilidade na região, até que a completa recuperação seja realizada.

No último dia 20, os moradores da Praia da Conceição, bloquearam um trecho da BA-001 e cobraram ações de infraestrutura na localidade. Em abril, o protesto foi no trevo de Salinas da Margarida, onde os manifestantes pediram melhorias na via que está com vários buracos na pista.

Em 2014 foram vários protestos com a BA-001 bloqueada. O mais recente, foi em novembro, quando os moradores protestaram exigindo melhorias na rodovia.

adblock ativo