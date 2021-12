Avião passa próximo de casas em Conquista; assista a vídeo

Um avião fez um pouso na segunda-feira, 6, que chamou a atenção de populares no município de Vitória da Conquista (distante a 509 Km de Salvador). Durante a aterissagem, a aeronave, que pousou no lado inverso do Aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, passou perto de casas e da avenida Frei Benjamim, que fica nas proximidades da pista. As informações são do Blog do Anderson.

