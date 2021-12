Avião monomotor faz pouso de emergência em rodovia baiana

Um avião monomotor de pequeno porte fez um pouso forçado, na segunda-feira, 26, no KM-189 da BR-101, próximo aos municípios de Conceição da Feira (distante a 118 km de Salvador) e São Gonçalo dos Campos (a 116 Km da capital). As informações são do site Acorda Cidade.

A aeronave, que possui o prefixo PU-VLC, aterrissou na rodovia após um problema durante o voo. Motoristas que trafegavam conseguiram desviar para o acostamento e evitar a colisão. Segundo moradores da região, quando o monomotor desceu na pista as asas teriam passado muito perto das casas. Ninguém ficou ferido no incidente.

Ainda de acordo com o site, o avião havia saído de São Paulo com destino a São Luíz do Maranhão. A aeronave faria uma parada em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), no Aeroporto João Durval, onde iria reabastecer e continuar a viagem.

Em depoimento à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o piloto, que não teve o nome revelado, disse que o monomotor apresentou um problema mecânico durante o voo e precisou fazer o pouso de emergência.

Após aterrissagem, o avião foi colocado no acostamento para não atrapalhar o fluxo de véiculos. Nesta terça, 27, uma empresa foi contratada para desmontar a aeronave e transportar até o aeroporto, de onde seguirá viagem.

