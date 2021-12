Avião envolvido em transporte interestadual de drogas é apreendido

Foi apreendido na tarde deste sábado, 20, um avião envolvido em um esquema de transporte interestadual de drogas. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a quadrilha era monitorada há cerca de um ano e meio e buscava pasta base de cocaína na Bolívia, passava pelo Pará e seguia para distribuir em outros estados brasileiros.

As ações envolveram a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), Departamento Tático de Elite (DTE) e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) que localizaram uma pista cladestina em uma fazenda na região da Baixa do Cocá, povoado em Vitória da Conquista. Os agentes foram informados de que uma nova remessa estaria sendo entregue e cercaram o local, conseguindo evitar nova decolagem do avião.

Nesta ação foram presos os paraenses Diogo Túlio Pereira Dionísio - que pilotava o avião -, Francisco Cleiton Passos de Oliveira e o baiano Lázaro Santos Sacerdote. Aos policiais, o trio confessou que repassou uma carga de pasta base de cocaína e iriam voltar para a cidade de Itaituba, no Pará.

Com os suspeitos foram apreendidos o avião monomotor da marca Cessna, prefixo PR_OIE, um pouco mais de R$ 7 mil em espécie, uma pistola calibre 9 mm de uso restrito e um veículo modelo Amarok.

O trio foi autuado por associação criminosa, porte ilegal de arma e resistência, por tentarem fugir.

Materiais foram encontrados com o trio no interior do avião

