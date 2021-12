Avião derrapa na pista e deixa dois feridos em Vitória da Conquista

Um avião da Passaredo, (prefixo PTB-2231), com capacidade para 50 pessoas, derrapou duas vezes na pista quando tentava pousar no aeroporto Pedro Otácilio de Figueiredo, em Vitória da Conquista (a 509 km de Salvador) por volta das 14h40 desta quarta-feira, 25. Duas pessoas tiveram escoriações leves e foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com as primeiras informações, o trem de pouso do jato ERJ, da Embraer, não abriu forçando a aterrissagem de barriga. Com o impacto no chão, uma das turbinas chegou a pegar fogo, mas foi debelado pelo Corpo de Bombeiros. Por conta do acidente, a pista está interditada.

De acordo com a aposentada Railda Góes, de 66 anos, o susto foi grande, já que as pessoas gritavam que o avião estava pegando fogo. A idosa estava vindo de São Paulo com destino a Vitória da Conquista em companhia de sua filha, Viviane Góes.

*Com redação de Michele Mendes, do A TARDE On Line.

