Avião de pequeno porte fica destruído após fazer pouso forçado na Bahia

Um avião de pequeno porte, do tipo planador, teve parte da sua estrutura destruída após realizar um pouso de emergência em uma fazenda no distrito de Brejinhos, zona rural de Belmonte, nesta quinta-feira 11. Os dois passageiros da aeronave, o advogado Leonardo Alberto Pimenta Machado, de 51 anos, e o administrador Breno Cancado da Cunha Peixoto, 44, ficaram feridos. Já o piloto Edgar Rocha (idade não confirmada) sofreu leves escoriações.

Segundo informações do site de notícias Radar 64, o avião teria saído às 9h30 do Fly Club, em Porto Seguro, e começado a ter problemas com óleo e fumaça saindo do motor 10 minutos após a decolagem. Em seguida, o piloto resolveu tentar um pouso de emergência, porém, o terreno possuía muitos buracos que acabaram fazendo com que a aeronave capotasse.

Leonardo Alberto e Breno Cancado são do estado de Belo Horizonte e teriam fretado a aeronave para visitar familiares no município de Canavieiras. Os dois feridos foram levados por moradores ao hospital municipal da cidade e, no início da tarde, transferidos para um outro hospital público em Porto Seguro.

