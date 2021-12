Avião com propaganda eleitoral cai e destrói parte de casa

Um avião bimotor que fazia campanha eleitora na cidade de Itaperamutá (a cerca de 350 km de Salvador) caiu, na manhã deste sábado, 22, e deixou o piloto ferido.

De acordo com informações da delegacia da cidade, o piloto, que transportava uma faixa do candidato a prefeito da cidade Antônio Carlos Fonseca Gomes, conhecido como Dr. Toinho, realizava voos baixos nos arredores da feira da cidade, local que costuma ficar lotado nos fins de semana.

Após uma pane no sistema, o piloto, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da aeronave e caiu em cima de uma casa, próximo a uma escola municipal, destruindo a parte dos fundos do imóvel. No momento do acidente, nenhum morador estava em casa.

O piloto foi resgatado por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência e encaminhado para o hospital da cidade. Ele teve fraturas na perna e no rosto, e segue internado.

adblock ativo