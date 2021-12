Avião com Amado Batista faz pouso de emergência em Vitória da Conquista

O avião que levava o cantor Amado Batista fez um pouso de emergência na noite do sábado, 12, no aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. O cantor havia partido da cidade de Goiânia (GO) para se apresentar no Parque de Exposições de Conquista.

Segundo um funcionário do aeroporto, a aeronave deu 13 voltas no espaço aéreo até conseguir aterrissar com segurança. Um vídeo divulgado pelo Blog do Anderson mostra o momento em que o avião circula antes de pousar.

A equipe do Portal A TARDE encontrou em contato com o supervisor do aeroporto, que disse não ter autorização para passar informações sobre o caso. Já a empresa Socicam, que administra o terminal, não atendeu aos telefonemas da reportagem. Também não foi possível falar com o escritório do cantor, por meio dos números de telefone de São Paulo.

