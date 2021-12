Avião bimotor cai próximo à divisa da Bahia com Minas Gerais

Um avião bimotor caiu na tarde desta segunda-feira, 10, na divisa da Bahia com Minas Gerais, entre as cidades de Macarani (BA) e Bandeira (MG), em uma região conhecida como Mata do Passarinho.

A queda da aeronave foi registrada em uma fazenda próximo ao município de Bandeira (MG), no Vale do Jequitinhonha, a 777 quilômetros de Belo Horizonte. As primeiras informações - ainda não foram confirmadas - dão conta de que o avião saiu da cidade de Recife (PE) e que ao menos duas pessoas teriam morrido no acidente.

Até o final da tarde desta segunda, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros das cidades próximas à fronteira entre os dois estados permaneciam no local.

O III Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), no Rio de Janeiro, confirmou a queda do avião na região, mas não deu informações sobre as causas do acidente ou sobre a existência de vítimas.

adblock ativo