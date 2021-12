Aves silvestres são resgatadas nos municípios de Nova Soure e Barreiras

Quinze aves silvestres foram resgatadas durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA) nesta quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19. Os pássaros foram localizados em duas ações, nas BRs 110 e 242.

Segundo a PRF-BA, o primeiro caso aconteceu nesta quinta, por volta das 11h30 no município de Nova Soure (a 241 quilômetros de Salvador). Os agentes localizaram 11 aves de espécies cardeal, tico-tico, coleiro e papa-capim, presas em gaiolas em frente a uma residência. O homem presente na casa não apresentou a documentação emitida por órgãos ambientais para que os animais sejam criados. Resgatadas, as aves foram encaminhadas para a Secretaria de Meio Ambiente de Ribeira do Pombal (BA).

O segundo caso ocorreu nesta sexta-feira, 19, durante uma fiscalização em um ônibus que estava na BR 242, na cidade de Barreiras (a 872 quilômetros de Salvador). Um passageiro, de 46 anos, estava com pássaros espécie canário-da-terra que não possuía autorização para criar ou transportar animais silvestres. Ao ser questionado por agentes, o homem informou que fez a captura das aves em Ceilândia do Norte, município do Distrito Federal, e tinha como objetivo levá-las para Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte.

Os pássaros foram encaminhados para o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), localizado em Barreiras.

Os suspeitos das duas situações irão responder na Justiça por crimes ambientais, baseado na Lei 9.605/98.

