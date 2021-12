Aves silvestres são resgatadas e armadilhas apreendidas em Cipó

Cerca de 10 pássaros silvestres foram resgatados na tarde deste domingo, 16, no trecho de Cipó (a 257 quilômetros de Salvador). As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 17, pela Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF).

Os agentes federais realizavam fiscalizações nas imediações do KM 206, onde localizaram gaiolas com aves em uma residência. Entre as espécies estavam quatro cardeais, duas rolinhas, um tico-tico, um papa-capim, um coleiro e um bico de pimenta. Segundo a PRF-BA, a proprietária mantinha as aves em cativeiro, sem autorização do órgão ambiental. No local também foram localizadas armadilhas para capturar animais.

A suspeita, que possui 38 anos, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor e irá responder por crimes ambientais de acordo com a Lei 9.605/98 na Justiça.

As aves resgatadas foram encaminhadas à Secretaria de Meio Ambiente de Ribeira do Pombal.

