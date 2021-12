Aves silvestres são resgatadas dentro de ônibus de turismo

Policiais rodoviários federais resgataram 27 aves silvestres na BR 116, no trecho de Jequié (a 367 quilômetros Salvador), por volta das 18h45 desta quarta-feira, 13. Os pássaros estavam escondidos no compartimento do tanque de combustível em um ônibus de turismo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes federais solicitaram a parada de um ônibus de turismo que seguia de São Paulo (SP) com destino a Garanhus (PE). No momento da fiscalização, foram encontradas sacolas plásticas com alçapões com 27 aves silvestres, conhecidas como trinca-ferro.

Dos 27 pássaros encontrados, três estavam mortos. As aves estavam sem água, alimentos e em ambiente sujo. O compartimento em que estavam era escuro, de alta temperatura (por estar próximo ao motor) e sem mutilação.

O condutor não apresentou a documentação emitida por órgãos ambientais. Ao ser questionado, ele alegou que desconhecia a origem das aves no compartimento. As sacolas não possuíam etiquetas de identificação. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o condutor responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente, previsto na Lei 9.605/98.

As aves foram encaminhadas ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) na cidade de Jequié, para adoção das medidas administrativas pertinentes.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF

