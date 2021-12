Aves silvestres são resgatadas de cativeiro em Nova Soure

Sete pássaros silvestres, que eram mantidos em gaiola, foram resgatados na tarde desta quarta-feira, 19. As aves foram encontradas em uma casa no KM 211, da BR-110, em Nova Soure (a 239 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais das espécies conhecidas como Cardeal, Brejal, Tico-Tico Rei Cinza e Papa-capim estavam em gaiolas sujas, com fezes e algumas delas estavam sem água. A suspeita é que eles estariam sofrendo maus tratos. Além disso, no local foi encontrado um alçapão.

Um homem de 36 anos, alegou ter o costume de criar passarinhos, porém ele não tinha documentação emitida por órgãos ambientais para a criação de animais silvestres. Ele irá responder judicialmente conforme a Lei ambiental 9.605/1998.

As aves foram levadas à Secretaria de Meio Ambiente de Ribeira do Pombal (BA).

