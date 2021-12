Aves silvestres são localizadas em porta-malas de veículo na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou oito pássaros silvestres na tarde deste domingo, 4, que estavam escondidos no porta-malas de um veículo, no km 429 da BR-116, região de Feira de Santana. A ação aconteceu por volta das 15h.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram as aves presas em 3 gaiolas que estavam em condições insalubres. As aves resgatadas são conhecidas como cardeal, tuim e papa-capim.

O condutor do veículo, que não teve a identidade revelada, responderá na Justiça Criminal com base na Lei Ambiental 9.605/1998, por não portar documentação que autorize a criação desse tipo de animal. O homem, de 34 anos, disse à polícia que conduzia as aves do município de Antônio Cardoso (distante 174 km de Salvador) para a sua casa.

Os animais foram encaminhados para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em Feira de Santana.

