Aves silvestres são localizadas em carro de passeio na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 11 pássaros silvestres aprisionados em um ambiente escuro e sem ventilação, nesta quarta-feira, 7, em Feira de Santana. A ação ocorreu na altura do quilômetro 429 da BR 116.

No carro, com placa do Espírito Santo, estavam um motorista e um passageiro. Eles levavam aves de espécies popularmente conhecidas como papa-capim e trinca-ferro. Somente três dos animais possuíam anilhas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os homens, de 46 e de 28 anos, também transportavam anilhas soltas pertencentes a outros pássaros. Eles responderão na Justiça por crime contra o meio ambiente, conforme a Lei 9.605/98.

Os pássaros foram conduzidos ao Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inema), em Feira de Santana (BA), para serem encaminhados ao habitat.

