Aves silvestres engaioladas são resgatadas na BR 116

Durante uma fiscalização ostensiva realizada na noite de domingo, 17, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 16 aves silvestres das espécies azulão, canário-da-terra, tico-tico, trinca-ferro e juriti, na altura do quilômetro 931 da BR 116.

De acordo com informações da PRF, todos os 16 pássaros estavam aprisionados em apenas três gaiolas, com total falta de cuidados, higiene e maus tratos. Após entrevista aos ocupantes do automóvel, dois deles assumiram a responsabilidade pela captura dos animais e informaram não possuir autorização do órgão ambiental para criação.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental, onde ocorrerá a triagem e os primeiros cuidados para depois devolvê-los a natureza.

adblock ativo