Aves silvestres e materiais de caça são apreendidos em Feira

Cinco espingardas de caça, munição, um apito para atrair pássaros, além de cinco aves silvestres ameaçadas de extinção foram apreendidos na manhã desta quinta-feira, 11, na localidade de Pindobeira, distrito de Conceição da Feira (120 km distante de Salvador), na Região Metropolitana de Feira de Santana.

Uma equipe da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), acompanhada da ambientalista Telma Lobão, encontrou o material no sítio de Raimundo Bezerra Tavares, conhecido como "Rampiro", que não estava presente no momento da ação. O proprietário foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia na sexta-feira, 12.

Os policiais receberam uma denúncia anônima de que Rampiro costumava caçar com os filhos e amigos duas vezes por semana. De acordo com a ambientalista, a companheira do acusado confirmou as informações e disse que ela e as filhas menores depenam e tratam os pássaros e outros animais caçados.

Rampiro vai responder por porte ilegal de armas, crime ambiental de aprisionamento de animais ameaçados de extinção, caça e maus tratos.

Clique no mapa para conhecer a região

adblock ativo