Aves são apreendidas em operação contra crime ambiental

Oito pessoas foram presas, nesta segunda-feira, 5, durante a "Operação Sete Passagens", na cidade de Miguel Calmon, distante 367 quilômetros de Salvador. A ação resultou na apreensão de 62 aves, que foram enviadas para o Parque Estadual das Sete Passagens, além de sete armas, estas, encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Jacobina.

A operação foi comandada pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, na tentativa de combater os crimes ambientais na região.

O Parque Estadual das Setes Passagens tem uma área de 2.821 hectares, no Município de Miguel Calmon. A reserva é berço de algumas bacias hidrográficas, como a do Rio Paraguaçu e do Rio Salitre.

adblock ativo