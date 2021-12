Avenida Orlando Gomes é inaugurada com atrações

A partir desta segunda-feira, 6, a nova Orlando Gomes está totalmente liberada para o trânsito de veículos. Após obras de duplicação, a avenida foi inaugurada neste domingo, 5, em clima de festa, dentro da programação do "Viva Bahia, Dia de Lazer", evento que incluiu atividades artísticas e esportivas, além de serviços para a população.

A via faz parte da primeira etapa dos 12 quilômetros da Linha Vermelha, que ligará Piatã a Paripe, no Subúrbio. A intervenção inclui a construção da avenida 29 de Março, com obras já em andamento.

As atividades foram iniciadas com um passeio ciclístico que contou com a participação do governador Rui Costa. Houve, ainda, aulão de ginástica, shows de Magary Lord e Tio Paulinho e ações do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Móvel.

Nesta segunda, deverá ser liberado o tráfego no novo viaduto ao final da avenida, com quatro alças de retorno sobre a Paralela. Os 3,5 quilômetros da Orlando Gomes, que ligam a orla de Piatã à avenida Paralela, foram duplicados e passam a ter três faixas em cada sentido, uma delas preferencial para ônibus.

Além de contar com outros três viadutos, a avenida revitalizada passou a ter ciclofaixas, calçadas mais largas, com piso tátil, paisagismo, novos pontos de ônibus e nova iluminação, totalizando um investimento de cerca de R$ 160 milhões por parte do Governo do Estado.

Cantor Magary Lord agitou o público durante a manhã (Foto: Amanda Oliveira l GovBA)

Linha Vermelha

Parte do projeto de corredores transversais - que inclui a Linha Azul, futura ligação entre Patamares e Lobato, no subúrbio -, a Linha Vermelha deverá atender, inicialmente, a população residente nas regiões de Piatã, Jaguaribe, Placaford e Bairro da Paz.

Segundo o governador, as duplicações das avenidas Orlando Gomes e Pinto de Aguiar - esta concluída em 2014 - fazem parte do plano de mobilidade em Salvador, que visa conectar diferentes áreas da capital por meio de vias, metrô e veículos leves sobre trilhos (VLT).

"Essa é a primeira etapa de uma avenida que vai se conjugar com a 29 de Março e vai chegar até Paripe, integrando a orla, o miolo da cidade e o subúrbio. Além disso, os corredores vão passar por quatro estações de metrô: Bairro da Paz, Águas Claras, Pirajá e Pituaçu", explicou.

De acordo com o governador, as metas traçadas pelo Estado visam alçar Salvador ao posto de detentora do "maior plano de mobilidade do país". "O desenvolvimento da capital passa pela melhoria da infraestrutura urbana, já que é uma cidade que depende muito de serviços", avaliou.

Segundo o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins, a Linha Vermelha tem previsão para ser concluída no fim do ano que vem, quando terá 20 km. Martins frisa, no entanto, que o andamento da obra depende dos processos de desapropriação de imóveis.

"O maior problema está relacionado às desapropriações dos imóveis, porque envolve uma questão delicada para muitas famílias. A obra está andando, mas ainda estamos em processo de negociação com os proprietários dos imóveis", pontuou o secretário.

Plantio

A inauguração da via neste domingo, Dia do Meio Ambiente, também foi marcada pelo plantio de mudas de espécies nativas na Orlando Gomes. Entres os exemplares, estão ipês-amarelos, birreiros, muricis e aroeiras, dos quais 100 mudas foram doadas à população do entorno da avenida.

Para a micro-empresária Carla Pedreira, 37 anos, a requalificação da avenida "mudou a cara da região". "A via mais larga, com um asfalto de qualidade, arborizada, não lembra em nada a antiga avenida. Além de melhorar o deslocamento, ainda vai valorizar os imóveis", considera.

