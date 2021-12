Avenida Edgard Santos passará por obras de requalificação

A partir desta quinta-feira, 6, a Avenida Edgard Santos, uma das principais vias de tráfego da capital baiana, vai passar por intervenções para melhoria da infraestrutura e mobilidade na região de Narandiba e adjacências.

Com investimento na ordem de R$ 4 milhões, a previsão é de que as obras sejam concluídas em cinco meses. A ação faz parte de um conjunto de intervenções para melhorar a mobilidade nos bairros de Salvador.

Uma das intervenções a serem realizadas é a criação de um novo acesso ao Doron pela Edgard Santos. Essa mudança atende a solicitações antigas da comunidade local.

O novo acesso se localizará nas proximidades do condomínio Solar do Parque, sem a necessidade de passar pela rotatória de Narandiba, também conhecida como rotatória do Juliano Moreira. Nessa rotatória, será feita a ampliação dos pontos de ônibus, construção de novas baias, criação de travessia segura de pedestres com a implantação de uma faixa elevada e a ampliação com organização dos estacionamentos públicos.

adblock ativo