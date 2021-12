Avanço da doença é mais evidente entre baianos

Enquanto autoridades baianas sinalizam a aproximação de um platô (ou estabilização) do número de casos de coronavírus no estado, quase um terço dos baianos dizem que já ficaram doentes ou são próximos de alguém que teve a Covid-19, aponta pesquisa do DataPoder 360, em parceria com o Grupo A TARDE. O índice é ainda mais significativo na capital: dos soteropolitanos entrevistados, 41% responderam que já tiveram o coronavírus ou conhecem alguém que foi infectado.

Arte: Ag. A TARDE

Pelos números citados, continua o avanço da pandemia no estado. Há duas semanas, 23% dos baianos e 26% dos soteropolitanos disseram que o coronavírus já os havia atingido ou a alguém próximo. No Brasil, se manteve o índice de 38% observado na rodada anterior.

Entre os baianos, a percepção do avanço da pandemia é maior entre aqueles com idade entre 45 a 59 anos (36%), com ensino superior (47%) e renda acima de dez salários mínimos (71%).

“Dificilmente, uma pesquisa hoje vai traduzir alguma dinâmica epidemiológica de forma diferente. Essa pesquisa traz algo que já observamos, que é o aumento expressivo do número de casos. [...] Parece que estamos perto do nosso pico, para depois entrar no platô”, diz o infectologista Robson Reis.

Ele ressalta, entretanto, a necessidade de observar outros dados “mais palpáveis”, como quantitativo de internados, óbitos e curados, por exemplo. Isso por causa da eventual diferença entre o que respondem os entrevistados e sua prática cotidiana. O infectologista reforça ainda a importância de manter os cuidados, sobretudo pela tendência da população ter subestimado a chance de contaminação em meio aos festejos juninos.

