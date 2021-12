Avalanche foliã causa estragos em circuitos

Poucos dias após o final do Carnaval, a paisagem da Barra, um dos principais circuitos da folia, nem de longe parece aquela retratada nos cartões-postais da capital baiana.

As marcas da passagem de milhares de pessoas pelo bairro durante os oito dias de festa estão em toda parte: nas áreas verdes, na balaustrada ao longo da orla, no calçamento, no piso tátil e na areia da praia.

A prefeitura de Salvador ainda não contabilizou quanto será necessário para reparar as estruturas danificadas. No entanto, adianta que toda a recuperação do que foi destruído durante o Carnaval será financiado com os recursos arrecadados com os patrocínios e taxas.

A gestão municipal prevê que dentro de 15 dias os bairros envolvidos na festa estejam totalmente recuperados. Enquanto isso, moradores e turistas reclamam da falta de conservação do patrimônio público durante a festa.

Ao redor do Farol da Barra, principal ponto turístico do bairro, grande parte da grama, que havia sido recuperada no final de junho do ano passado, foi destruída. O mesmo aconteceu com a vegetação que cerca o morro do Cristo.

A sujeira na balaustrada, parapeito e paralelepípedos recém-pintados também é evidente. Em alguns trechos, o piso tátil apresenta rachaduras e, na região entre o Cristo e o antigo Clube Espanhol, os coqueiros tiveram as folhas arrancadas.

A turista paraibana Suzana Santana, 38, chegou a Salvador na sexta-feira de Carnaval e resolveu, no dia seguinte ao final da festa, conhecer a cidade. Ela pretendia fazer fotos do Farol da Barra, mas se surpreendeu com a situação no entorno do ponto turístico.

"Ficou muito estragado após a festa. Enquanto estava na rua, curtindo o Carnaval, sequer imaginei que estivesse pisando numa área verde, que deveria ser preservada", sugeriu.

O que mais chamou a atenção do estudante carioca Armando Silveira, 29, foi o mau cheiro nas ruas de Ondina: "Percebi que houve limpeza, mas ainda não foi suficiente para amenizar o mau cheio nas ruas".

Se para os turistas a situação causou surpresa, para os antigos moradores é uma velha conhecida. "Todos os anos passamos por isso. É preciso que o Carnaval seja planejado de uma forma sustentável. Não podemos apenas reparar os danos depois que eles acontecem", disse a presidente da Associação de Moradores da Barra (AmaBarra), Regina Martinelli.

A vegetação plantada durante a segunda etapa da revitalização do bairro também foi prejudicada

Recursos

De acordo com a assessoria de comunicação da Casa Civil da prefeitura, custos com a manutenção dos circuitos estão incluídos no orçamento geral de R$ 50 milhões previstos para a festa.

Na próxima semana, após a desmontagem total das estruturas, agentes da Secretaria Cidade Sustentável (Secis) realizarão vistoria em todos os circuitos. A previsão é que, 15 dias depois, os serviços de manutenção sejam entregues.

Também haverá uma inspeção específica para avaliar danos à vegetação. Segundo o diretor de áreas verdes da Secis, Uelber Reis, só após a análise dos espaços será possível elaborar um plano de recuperação dos gramados.

"Vamos avaliar se é mais viável recuperar a grama ou recolocá-la. Tudo isso será feito levando em consideração o que será melhor para o solo e para o meio ambiente", garantiu.

Conforme o diretor, serão devolvidas, nos próximos dias, a vegetação ornamental e os bancos da Barra, que foram retirados para a passagem dos trios elétricos.

Para a limpeza da cidade, a Limpurb estima que foi gasto o volume estimado de 7 mil m³ de água e 29 mil litros de detergente.

