Autorizada abertura de edital de obras da rodovia BR-415

O governador Rui Costa autorizou o lançamento do edital de licitação para duplicação da BR-415, nesta sexta-feira, 22, em visita a Ilhéus (a 433 km da capital, sul da Bahia).

A rodovia de 18 quilômetros liga o município com a cidade de Itabuna. "Ilhéus e Itabuna vão deixar de ser ligadas por uma estrada e passarão a ser ligadas por uma grande avenida duplicada. É assim que vai ser num curto período de tempo", afirmou Rui.

Durante o lançamento, que foi realizado no 8º Festival Internacional do Chocolate e Cacau, o governador da Bahia também destacou a importância da rodovia para a região sul.

"Nós temos (ao longo do percurso da via) duas universidades, um instituto federal, o hospital (Regional da Costa do Cacau, em construção), e tenho a vontade de materializar um sonho, que é o novo aeroporto. Espero em, no máximo, 90 dias acompanhar o início das obras de duplicação. Também voltarei aqui em até 60 dias para ver as obras da ponte do Pontal (de Ilhéus), com os pilares sendo fincados", afirmou o chefe do Executivo estadual.

Hospital

O Hospital Regional da Costa do Cacau, em construção no município de Ilhéus, deve ser entregue no início de 2017. A informação também foi passada pelo governador Rui Costa, na manhã desta sexta, durante visita ao canteiro de obras, que emprega 280 trabalhadores.

No evento, ele esteve acompanhado pelos secretários Fábio Villas-Boas (Saúde) e Josias Gomes (Serin), entre outras autoridades. Segundo ele, a gestão do hospital ficará sob a responsabilidade da prefeitura.

