Autor de três estupros em Serrinha é reconhecido por vítimas

Deosdete Teles de Jesus, 28 anos, foi preso nesta terça-feira, 22, após ser reconhecido por três vítimas de estupro cometidos pelo acusado. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Serrinha (distante 174 quilômetros de Salvador), em cumprimento a um mandado de prisão, expedido pela comarca daquela cidade, divulgou a Polícia Civil.

As vítimas têm entre 18 e 19 anos e duas delas foram atacadas perto de casa no bairro Cidade Nova, em Serrinha, quando retornavam do trabalho, nos dias 5 de agosto e 1º de outubro, respectivamente. A titular da DT/Serrinha, delegada Ludimila Villas Boas, disse que Deosdete estudava a rotina das vítimas e se escondia para atacá-las.

Deosdete ficará custodiado na carceragem da Coorpin/Serrinha, aguardando transferência para o sistema prisional.

