Autor de homicídios é preso durante abordagem em rodovia

Autor de homicídios nas cidades de Ribeira do Pombal e Tucano, Rodrigo de Jesus Santos, conhecido como 'Guigui', foi preso na noite do domingo, 22, no entrocamento da BA-393 com a BR- 110, enquanto trafegava com uma motocicleta com faróis apagados, em companhia de Vanílton dos Santos Souza.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), durante a abordagem, policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Nordeste) encontraram com a dupla um revólver calibre 32, 900 gramas de maconha e uma balança. A motocicleta Honda/CG Titan, de placa DKL-3451, foi apreendida.

“Com a prisão de Rodrigo de Jesus, identificado na região por já ter cometido inúmeros homicídios, esperamos que diversos deles sejam esclarecidos”, explicou o comandante da Cipe/Nordeste, major Wellington Morais dos Santos, por meio de nota da SSP-BA.

Eles foram autuados em flagrante por porte de arma de fogo e tráfico de drogas. O material apreendido foi levado para Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal (DT).

