Autor de homicídio de PM na Bahia é preso em São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu na terça-feira, 18, César José da Silva, na cidade de Carapicuíba. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo assassinato do sargento reformado da PM Carlos Alberto Souza e Silva, no dia 3 de maio de 2015, em Senhor do Bonfim, a 385 km de Salvador. A informação só foi divulga pela PC nesta quinta-feira, 20.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu, na Rodovia BA-220, no povoado de Baraúnas, na zona rural de Senhor do Bonfim, durante uma briga de trânsito iniciada após a colisão entre o automóvel guiado pela vítima e a motocicleta pilotada por César José.

Ainda com informações da PC, os dois entraram em luta corporal e César, que estava de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra o PM. O autor do crime fugiu para São Paulo, onde permaneceu escondido até ser localizado pelas investigações da DT/Senhor do Bonfim.

O delegado Leonardo Virgílio Monteiro, titular da unidade, entrou em contato com a Polícia Civil paulista e solicitou apoio para prender o criminoso.

César encontra-se custodiado em São Paulo, aguardando ser recambiado para a cidade baiana onde cometeu o crime.

