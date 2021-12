Autor confesso de estupro seguido de morte na Bahia é preso em Goiás

Uma operação conjunta das Polícias Civis de São Desidério e Jataí (GO) cumpriu, nesta terça-feira, 28, na zona rural do município goiano, um mandado de prisão preventiva contra Manoel Messias Lima dos Reis, que estava foragido há 10 meses.

De acordo com o delegado Carlos Ferro, titular da Delegacia Territorial de São Desidério, Manoel Messias é suspeito de estuprar e matar Lusidalva Rosa Souza. O crime foi cometido em 26 de fevereiro deste ano, no interior da Fazenda Boa Esperança, no povoado de Angico.

Conforme a Polícia Civil, Manoel chegou a ser preso por policiais militares, que o conduziram à Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) de Barreiras, mas, como não havia mais flagrante, ele foi ouvido, confessando o crime, e liberado com a promessa de que ficaria à disposição da polícia e justiça. Quando o mandado de prisão preventiva foi deferido, em 3 de março, o criminoso já não foi mais encontrado.

“Foram dez meses de investigações para localizar o Manoel”, disse o delegado Carlos Ferro, em nota divulgada pela Polícia Civil. Ele disse também que Manoel não resistiu à prisão, quando abordado pelos policiais baianos e goianos, que aguardaram desde as primeiras horas do dia de hoje pela sua aparição.

