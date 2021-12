Ausência de D. Canô altera ponto de saída do cortejo

Diferente dos anos anteriores, o ponto de partida do cortejo da Lavagem de Santo Amaro (a 79 km de Salvador) foi o Bar do Estrela, na Rua Joviniano Barreto. No entanto, ao chegar em frente ao nº 179, da Rua Viana Bandeira, fogos, palmas e o hino da Purificação foi executado em homenagem a dona Canô Velloso, que morreu em 25 de dezembro do ano passado.

"Uma justa homenagem, a quem sempre engrandeceu o nosso município", disse o prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado. Neste ano, o cortejo da festa que segue até o próximo dia 2, contou com 430 baianas e 120 músicos. Já o esquema de segurança envolveu 1,2 militares, segundo o comando da Policia Militar.

Em seguida, moradores e turistas, animados por uma charanga, percorreram cerca de 10 km até a igreja Nossa Senhora da Purificação, para a realização da tradicional lavagem do adro. A novena será realizada até o dia 1° de fevereiro, às 20h. No dia seguinte o arcebispo de Salvador, dom Murilo Krieger, celebra a missa solene, às 10h.

Para amenizar os efeitos do sol escaldante, as baianas usavam leque, além das quartinhas e das vassouras. O acessório trazia o tema da festa deste ano: "Tire o seu racismo do caminho que eu quero passar com a minha cor".

