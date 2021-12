Aumento do número de crianças doentes lota centros de saúde

Hospitais públicos e privados de Salvador e postos de saúde estão com as emergências pediátricas lotadas. A afirmação é do médico Aurélio Andrade, coordenador do Posto de Saúde de São Marcos, uma das unidades que apresentam filas para atendimento de crianças em Salvador.

"A gente vê muitas crianças com o mesmo quadro de doença. Febre, tosse e falta de ar. E o que chama a atenção é o aumento dos casos nesse período", relata o médico. Conforme explicou, nessa época do ano, chuvas e mudanças climáticas podem trazer gripes, resfriados e alergias. E as principais vítimas são as crianças.

Segundo Andrade, a suspeita é de que o principal motivo das internações é o vírus VRS, um dos causadores de infecção respiratória e de hospitalização de crianças, sobretudo menores de cinco anos. "Muitas unidades atendem além da capacidade, e as crianças ficam nos corredores aguardando internamento", disse Aurélio, que critica a falta de infraestrutura da rede pública para atender a grande demanda.

No Hospital São Rafael, houve aumento do número de atendimentos a crianças infectadas com o vírus. Na unidade, a espera para atendimento no setor pediátrico chega, em média, a três horas, segundo informações da assessoria de comunicação da própria instituição. Segundo o hospital, o aumento do número de pacientes, comum nessa época do ano, ocorre desde março.

O VRS, ou vírus respiratório sincicial, que tende a se espalhar no inverno, pode causar sintomas semelhantes um resfriado, bronquiolite - doença que se caracteriza pela inflamação nos bronquíolos -, pneumonia grave e dificuldades de respiração em bebês. Como sofre mutações, o VSR, contraído pelo ar, não é atacado pelo sistema imunológico e consegue se proliferar. Ainda não existe vacina para contê-lo.

Secretarias de saúde

Contatada pela equipe de reportagem, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), responsável pelos hospitais públicos da cidade, informou que, no Hospital Octavio Mangabeira, especializado em doenças respiratórias, não há pronto atendimento, apenas internação. Segundo a Sesab, na unidade não houve aumento de internamentos.

A assessoria do órgão não soube informar se realmente houve aumento do número de casos de crianças infectadas com o vírus e nem se há problemas de superlotação nas emergências pediátricas de outras unidades públicas da capital baiana.

A Sesab informou que o atendimento inicial de crianças com virose, gripe e alergia respiratória é realizado pelas unidades municipais de saúde (postos e centros), e que trata-se de atendimento da Atenção Básica. "A partir daí, caso seja constatada a necessidade de internação, em função da gravidade do caso, a unidade municipal entra em contato com a Regulação Estadual, solicitando um leito hospitalar para o paciente", informou em nota a secretaria.

Na área de Salvador, a Secretaria de Saúde do Município confirmou que houve um aumento na procura pelo atendimento pediátrico nos postos e centros de saúde da cidade, mas informou que não tem, por enquanto, nenhuma verificação de surtos nas unidades e nem notificação de que o aumento do fluxo esteja relacionado a proliferação do vírus VRS.

Apesar de não saber informar o número de pacientes atendidos diariamente, segundo a nota da secretaria, o aumento do número dos casos de infecção respiratória nas unidades de urgência e emergência ocorre devido às mudanças climáticas, comum nesse período do ano, que, conforme o órgão, tornam as crianças mais vulneráveis.

