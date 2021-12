Aumento de pedágio na BR-324 e BR-116 começa a valer segunda

A concessionária ViaBahia, empresa responsável pelas rodovias BR-324 e BR-116, informou que passam a valer novos valores de tarifas nos pedágios das rodovias na segunda-feira, 7 [Confira nas tabelas abaixo]. A resolução nº 4.950 de dezembro de 2015 foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 4, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Em ambas as rodovias, o valor pago por automóvel, caminhonete e furgão aumentou R$ 0,30. O preço pago por veículo subiu de acordo com o tamanho do mesmo; a maior diferença será paga pelos caminhões com reboque e caminhões-trator com semi-reboque, R$1,80 a mais a partir de segunda. A ViaBahia lembrou que os valores não sofrem alterações durante os fins de semana ou feriados.

A formação dos valores leva em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, com vista à recomposição tarifária, dentre outros fatores que influenciam diretamente na execução das obras previstas.

Tabela de novos preços de pedágio na BR-324 (Divulgação | ViaBahia)

Tabela de novos preços de pedágio na BR-116 (Divulgação | ViaBahia)

