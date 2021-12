Aumento da tarifa de ônibus gera reclamações em Feira

A tarifa de ônibus em Feira de Santana, a 108 km de Salvador, ficará mais cara passando de R$ 2,35 para R$ 2,70, um aumento de 14,8%. O valor foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes na última segunda-feira, 12, mas depende agora da sanção do prefeito José Ronaldo de Carvalho, que deve também definir a data para a tarifa entrar em vigor. Além de determinar o valor da tarifa, os integrantes do conselho também discutiram a implantação de ônibus para circular durante a madrugada nos bairros de Feira de Santana.



O secretário de Transportes e Trânsito, Ebenezer Tuy, explicou que a tarifa estava sem aumento há dois anos, no qual houve aumento nos custos fixos e variáveis, como exemplo salário mínimo e combustível. "Na verdade, o que fizemos foi um realinhamento do valor da tarifa, que ficou sem reajuste durante dois anos. Mas, por outro lado, possivelmente no próximo mês publicaremos o edital para licitação do transporte", afirmou.



Embora não se tenha ainda uma data prevista para entra em vigor, a notícia gerou inúmeras reclamações por parte da população, que usou os meios de comunicação e redes sociais para externar suas opiniões. "É um absurdo pagar uma passagem cara e usufruir de um transporte sem qualidade e que não cumpre horário. Temos que fazer alguma coisa", disse a estudante Michelle de Jesus.



Para a atendente Cláudia Vieira, a cidade não é tão grande para justificar um valor alto na tarifa. "Sem falar nas sucatas que são os ônibus, vemos veículos quebrados constantemente, e, alguns chegam até a faltar freio ou até pegar fogo e nada é feito", reclamou.



Em visita ao terminal central, a reportagem de A TARDE flagrou ônibus velhos, com cadeiras ou poltronas rasgados e quebrados, com janelas com defeitos ou até inexistentes e ouviu a reclamação de vários motoristas e cobradores que os veículos não apresentam segurança nenhuma.



"Estava fazendo a linha Gabriela/Centro e uma senhora sentou nos assentos reservados para prioridade, quando o motorista freou, a cadeira soltou e ela bateu o rosto no vidro que fica nas costas do motorista. Felizmente ela não teve um ferimento grave, apenas um hematoma na testa. Mas o fiscal a tratou mal quando a mesma foi reclamar", contou uma cobradora, que preferiu não ser identificada.



Mas há quem defenda o aumento, como a autônoma Rosimeire Miranda, que diz achar justo o valor da tarifa uma vez que os custos para as empresas são grandes. "A empresa tem que arcar com tudo: combustível, funcionários e manutenção", afirmou. " A população também não ajuda, pois quando se coloca um ônibus melhor, alguns rasgam as poltronas, quebram os vidros e sucateiam tudo, por isso, nada mais justo que eles cobrem mais caro pela tarifa", salientou.



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Feira de Santana (Sintrafs), Alberto Nery, informou que em três reuniões ocorridas no Ministério Público as empresas apresentaram as perdas que estavam tendo com o congelamento da tarifa, que estava sem aumento desde 2013, quando a mesma foi reduzida de R$ 2,50 para R$ 2,35.



"Somos a favor do reajuste porque está de acordo com o estudo apresentado e aprovado pelo MP, mas temos a consciência de que é necessário melhorar o serviço e para isto basta que a prefeitura cumpra o seu papel que é fiscalizar e dá condições viárias", explicou.

