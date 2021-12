Aulas são suspensas após vazamento de gás em Itabuna

Um cheiro forte de gás provocou a suspensão das aulas no Centro de Integração, em Itabuna (435 km de Salvador), nessa segunda-feira, 5. A causa do incidente ainda não foi esclarecida e os três alunos socorridos pelo Samu já passam bem.

A prefeitura informou, por nota, que tudo aconteceu por volta das 9h, quando alunos e professores sentiram ardência nos olhos, narinas e garganta seca. A instituição não deu previsão de retorno das aulas.

Segundo relato dos bombeiros que atenderam ao chamado, o odor tinha características do gás usado pela polícia na dispersão de multidões. Porém, somente depois do resultado da perícia da Polícia Técnica será possível determinar a origem do suposto vazamento.

Na unidade, cerca de 990 alunos estão matriculados, com aulas nos turnos matutino e vespertino.

adblock ativo