Aulas são retomadas após ataques em Brumado

Os 278 alunos matriculados na escola municipal de tempo integral Ayrton Viana, no bairro de Baraúnas, na cidade de Brumado (a 537 quilômetros de Salvador), devem retornar nesta uinta-feira, 14, a sua rotina.

Eles estiveram afastados das salas nos últimos dois dias, depois que um ônibus de transporte escolar foi incendiado próximo da unidade de ensino na manhã da terça, 12.

Até esta quarta, 13, o clima ainda estava tenso no bairro. Para tranquilizar a população, a Polícia Militar reforçou o serviço de rondas após o incêndio, ocorrido durante o velório e enterro no cemitério Jardim Santa Inêz de três dos quatro homens mortos em confronto com a PM, realizado na manhã desta quarta.

O enfrentamento com policiais ocorreu na noite de segunda-feira, fato que possivelmente pode ter deflagrado a revolta que resultou no ataque ao ônibus.

Nesta quarta, a jovem Mariana Araújo Silva foi conduzida até a delegacia, pois os investigadores interceptaram mensagens encaminhadas por ela, via redes sociais, incitando novos ataques na cidade. Ela, que confirmou a autoria das mensagens, foi ouvida e liberada. O aparelho celular ficou apreendido para perícia policial.

Sobre o ataque ao ônibus, a polícia suspeita que tenha sido orquestrado por amigos de Renan Corrêa da Silva (conhecido como Xinha), 23 anos, conforme o delegado titular de Brumado, Ronilson Dourado.

Xinha, que estava em um motel com drogas, armas e mulheres, morreu com três amigos durante abordagem policial que pretendia fazer cumprir dois mandados de prisão em aberto contra ele.

Transporte

Até esta quarta não havia informação sobre pessoas presas sob a suspeita de terem participado da ação que resultou na perda total de um ônibus da frota municipal.

O veículo foi repassado pelo Governo Federal ao município no ano passado para transportar alunos da rede municipal de ensino que moram na zona rural para a cidade.

De acordo com informações da Gestão Escolar da Secretaria de Educação de Brumado, a linha que o ônibus incendiado fazia conta desde terça-feira com outro veículo para transportar os alunos.

O ônibus queimado passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica de Brumado, que tem um mês para concluir o laudo pericial sobre o sinistro.

