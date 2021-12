Aulas recomeçam na Ufob após 140 dias de greve

As atividades letivas da Universidade Federal do Oeste (Ufob) recomeçam nesta segunda-feira, 26, depois de 140 dias de greve. O novo calendário acadêmico dos semestres 2015.1, que deve terminar dia 3 de dezembro e 2015.2 foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) na semana passada, depois que os professores anunciaram o fim do movimento.

Conforme o novo calendário, o período entre 4 e 22 de dezembro será destinado para a complementação, caso necessário, da carga horária. No dia 11 janeiro de 2016, começa o segundo semestre 2015, com término previsto em 17 de maio. As informações completas sobre calendário e agenda acadêmica estão disponíveis do site da instituição.

A Ufob possui cinco campus nas cidades de Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória. Ao todo, a universidade possui 163 professores, 2.125 alunos e conta com 29 cursos.

