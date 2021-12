Aula show de Armandinho abre ano letivo da Ufob

Uma aula show regida pelo artista baiano Armandinho Macedo, nesta segunda-feira, 6, a partir das 19h, na praça Landulfo Alves, em Barreiras, 858 km de Salvador, vai marcar a abertura do ano letivo 2016 da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

Até o dia 10 de junho, a terceira edição da Semana de Integração Universitária (SIU) 2016) vai disponibilizar uma série de atividades, não só em Barreiras - sede da Ufob -, mas também nos campi de Barra, Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória.

A recepção aos 1010 novos estudantes e os veteranos dos 23 cursos de graduação terá além do show de abertura, oficinas, apresentações culturais e artísticas, jogos lúdicos, conversas acadêmicas, dentre outras atividades de integração.

A programação pode ser obtida por meio do site da Ufob, que comemora também seus três anos de criação. O período letivo corresponde ao primeiro semestre de 2016, pois as aulas do segundo semestre de 2015 terminaram há cerca de uma semana por causa do movimento grevista no ano passado.

