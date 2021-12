Audiência pública do projeto de concessão da Ceasa é adiada

Prevista inicialmente para esta quarta-feira, 1º, em formato exclusivamente virtual, a audiência pública para apresentação do projeto de concessão do Centro de Abastecimento de Salvador (Ceasa) foi adiada para o dia 16 de setembro, às 9h, informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE).

De acordo com a secretaria, o adiamento ocorreu para ampliar a escuta do público interessado. A pasta destaca, porém, que já foram realizadas quase 20 reuniões abertas com a participação de representantes dos permissionários, comunidade civil, empresas interessadas e Ministério Público do Trabalho.

O público poderá participar da audiência virtual por meio de um formulário que estará disponível na descrição da transmissão no canal da SDE no YouTube.

O período de concessão será de 35 anos, com a obrigatoriedade do concessionário construir quatro novos galpões, uma praça de alimentação, um prédio logístico de funcionários e um novo frigorífico, além de reformar os cinco galpões, ampliar a área de carga e descarga, implantar estacionamentos e área de convivência.

O regulamento e a documentação objeto da consulta pública podem ser obtidos no site da secretaria.

