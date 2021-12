Audiência pública debate construção da Ponte Salvador-Itaparica

Uma audiência pública será realizada no dia 21 de março, na Secretaria de Infraestrutura da Bahia, no Centro Administrativo, para debater o projeto de Parceria Público-Provada (PPP) para construção e operação da Ponte Salvador-Itaparica.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado, a ponte será um elo entre Salvador, a Ilha de Itaparica e as regiões do baixo sul, recôncavo e oste.

Além da ponte, a parceria também pretende incluir os acessos a ela na capital e Vera Cruz e, também, a construção de um novo trecho de 9,3 Km na BA-001, para compor o contorno da zona urbana de Vera Cruz.

