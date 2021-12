Audiência pública debate a proibição do amianto

Um acalorado debate para discutir um projeto de lei que visa à proibição da extração, comercialização e uso do amianto na Bahia movimentou a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), na tarde desta quinta-feira, 20.

O Projeto de Lei 20.985/2014, de autoria do deputado estadual Rosemberg Pinto, tem como objetivo estabelecer melhorias nas condições de uso do produto que, segundo ele, é um dos cancerígenos mais manipulados no Brasil. "E a ele estão expostos trabalhadores da indústria e construção civil", disse o deputado.

De forma democrática, o parlamentar convidou para o encontro representantes dos dois lados, os que são a favor e os que são contra o projeto.

Assim que os microfones foram abertos, e as discussões iniciaram-se, o que se viu foi algo parecido com uma arena de futebol.

De um lado, depoimentos emocionantes de presidentes de associações, que lutam pela abolição do uso do amianto no estado, e ex-trabalhadores que passaram anos em contato com a fibra mineral (amianto), arrancaram aplausos dos que são a favor do projeto.

Do outro, representantes das indústrias que comercializam o minério, por sua vez, falaram dos mitos e da falta de conhecimento sobre o produto - abundante no país e essencial para a economia do estado -, também foram ovacionados pelos que são contra o projeto.

Representando o Instituto Brasileiro do Crisotila (IBC), entidade que defende o uso seguro do amianto crisotila (amianto branco), o médico Milton do Nascimento afirmou que o registros de doenças causadas a trabalhadores fazem parte de uma época em que não existia controle de segurança.

"Isso acabou! Desde a década de 1980, o Brasil vem mostrando ao mundo que é possível trabalhar com segurança um produto importante, tanto para a geração de empregos, crescimento da economia, quanto para a população que dele faz uso", explicou Nascimento.

Mesmo tendo a fala interrompida diversas vezes por gritos de "acabou o tempo dele", o médico seguiu firme no discurso.

"A verdade é que proibir o uso do amianto acaba beneficiando a industria petroquímica internacional. É ela que detém o monopólio das fibras sintéticas, erradamente chamadas de ecológicas e de qualidade muito inferior ao amianto crisotila", encerrou Nascimento.

A representante das associações de trabalhadores vítimas do amianto, a engenheira civil Fernanda Giannasi, trouxe dados internacionais para comprovar o poder devastador que o produto causou e vem causando a milhares de pessoas pelo mundo.

"É, comprovadamente, a maior catástrofe sanitária do século XX. No Brasil, 447 mil trabalhadores estão expostos. Não existe uso controlado deste produto, que já vitimou milhares de pessoas. O consumidor precisa ser convencido a dizer não ao amianto para que a demanda da produção seja reprimida", disse.

Indenização

Atento às discussões, Rafael Santana dos Anjos, 22 anos, luta por uma indenização para seu pai, Carlos Raimundo dos Anjos, 65 anos.

Segundo ele, Carlos trabalhou 15 anos na empresa Eternit, em Simões Filho (Grande Salvador), que é líder de mercado no segmento de produtos derivados do referido minério.

"Ele (pai) foi fazer um exame admissional e apareceu uma mancha no pulmão. O médico disse que foi devido à exposição ao amianto. A empresa não quer pegar. Quem defendo o uso desse produto é porque não tem na família uma pessoa doente", declarou Rafael.

Já para Anderson Ferreira Távola, funcionário da Eternit há 10 anos, atualmente não existe risco de saúde para quem trabalha na empresa. "Trabalhamos com absoluta segurança. Não temos contato com a fibra. Meu pai também trabalhou na Eternite e hoje, com 62 anos, continua muito bem de saúde", pontuou.

Inicialmente, estava previsto apenas um debate. Entretanto, segundo o deputado Rosemberg, a discussão é ampla e uma nova audiência será realizada, ainda sem data definida.

