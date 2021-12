Atraso em reajuste salarial mobiliza profissionais da saúde

Profissionais vinculados à rede estadual de saúde questionam a ausência de uma proposta de reajuste salarial linear para o ano de 2013. Segundo a categoria, a decisão deveria ter sido anunciada no último mês de janeiro. Nesta quinta-feira, 25, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde da Bahia (SindSaúde) planeja a realização de uma assembleia, no auditório do Sindicato dos Bancários, na Avenida Sete de Setembro (Centro da Cidade), às 16 horas, se não houver um posicionamento do Governo do Estado.

Segundo o diretor do sindicato, Djalma Bastos Rossi, a data escolhida pela categoria representa a expectativa de uma oficialização de proposta, com consequente apresentação à Assembleia Legislativa, até o fechamento da folha de pagamentos do mês de abril. Djalma conta que no ano anterior também houve atraso, mas que em março as propostas já haviam sido postas na mesa de negociação.

Conforme o sindicato, nenhuma proposta foi apresentada aos profissionais. A categoria ainda relata sobre um possível reajuste de 30% para médicos e 5,98% para os demais servidores do Estado. Se isso acontecer, o sindicato pretende reagir sob alegação de que legalmente os ganhos entre os profissionais da categoria devem ser lineares.

Sem prazo - Procurada pela reportagem de A TARDE, a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) argumenta que o reajuste linear dos profissionais da saúde ainda está sendo estudado, mas não estipula um prazo para a divulgação do percentual de aumento.

Embora o mês base para a apresentação das propostas seja janeiro, a Saeb informa que há anos o procedimento tem ocorrido no mês de abril. Um das justificativas do órgão para o atraso, é o fato de que a Assembleia Legislativa, responsável pela aprovação ou não das propostas apresentadas, está em recesso no mês de janeiro.

Sobre as especulações de reajustes opostos para médicos e demais profissionais da saúde, a Saeb nega as informações e destaca que o reajuste linear anual será o mesmo para todos os servidores. Possíveis acréscimos em pagamentos de servidores estão relacionados a ganhos reais obtidos por cada categoria, fechados recentemente ou há anos, com repercussão nos próximos meses.

