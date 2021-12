Atos contra governo Bolsonaro ocorrem em 28 cidades do estado

Assim como na capital do estado, 28 cidades do interior baiano registram atos contra o governo Jair Bolsonaro (Sem Partido) neste sábado, 19. Movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais, entidades estudantis, torcidas organizadas e grupos feministas e antirracismo participam do evento.

Em Alagoinhas, no leste baiano, o ato Fora Bolsonaro e Mourão’ foi realizado na Praça Ruy Barbosa, no centro da cidade. A manifestação foi convocada por centrais sindicais do município e por diretórios locais de partidos de esquerda – PSTU e PCB.

“Hoje, centenas de cidades em todo o país estão realizando manifestações contra a política genocida imposta pelo presidente da República frente à pandemia da Covid-19. Não podemos normalizar e nem aceitar as milhares de mortes diárias, a fome que não para de aumentar e o desemprego que assola o país. Chega de mortes, queremos vacina no braço e comida no prato”, disse a professora Jeanne Rezende, integrante do Coletivo Reviravolta na Educação.

Pautas como o corte dos investimentos na educação e ciência, o sucateamento das universidades públicas, a falta de aquisição de vacinas pelo governo federal e a aprovação da renovação do auxílio emergencial também foram lembradas no ato. Cruzes foram colocadas no chão da praça para simbolizar as quase 500 mil mortes pela Covid-19 no Brasil.

De acordo com o Comitê Nacional da Campanha Fora Bolsonaro, além de Alagoinhas, também foram registrados atos em Camaçari, Cruz das Almas, Curaçá, Dias D’Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Mata de São João, Murutiba, Mutuípe, Paulo Afonso, Poções, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Santo Antonio de Jesus, Senhor do Bonfim, Seabra, Serrinha, Teixeira de Freitas, Vale do Capão e Vitória da Conquista.

